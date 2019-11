Espanya ha de vèncer Romania al Wanda per ser cap de sèrie a l'Eurocopa

La selecció espanyola de futbol acaba avui la seva fase de classificació per a l'Eurocopa 2020 enfrontant-se a Rumania al Wanda Metropolitano (20.45 hores/La1), en un duel que necessita guanyar per assegurar-se ser cap de sèrie al sorteig del torneig continental.

Espanya va fer els deures divendres passat al Ramón de Carranza després que la golejada a Malta (7-0) certifiqués el primer lloc del grup F. Els homes de Robert Moreno encara tenen feina i aquesta nit hauran d'enllestir-la davant de la selecció rumanesa, que no s'hi juga res arran de la derrota contra Suècia (0-2). Els espanyols necessiten una victòria per estar al bombo de les millors seleccions el pròxim 30 de novembre i evitar d'inici a altres grans del vell continent.

En l'última missió del 2019, Espanya no té d'entrada gaires dificultats, ja que l'última derrota a casa en una fase de grups per a un gran torneig va ser el juny de 2003 contra Grècia. El partit també pot certificar una nova fase de classificació sense perdre cap partit, la cinquena de les últimes sis disputades, i suposarà el tancament de l'activitat d'una selecció que ja no tornarà als terrenys de joc fins al març de l'any vinent.

Després que Robert Moreno fes debutar en partit oficial el tercer porter Pau López, per a l'enfrontament al Wanda es qüestiona la titularitat entre Kepa Arrizabalaga i David de Gea.