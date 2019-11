Girona torna a vibrar amb una nova edició de la Cursa de Muntanya

Girona va tornar a rebre ahir un miler de valents per fer realitat la novena edició de la Cursa de Muntanya de Klassmark. L'escenari, el massís de les Gavarres, dibuixava tres recorreguts on David Coma, Toti Bes, Íngrid Ruiz o David Adan van ser alguns dels grans protagonistes. Els corredors de primer nivell es van barrejar amb els aficionats en una arribada de somni. El cor de la CMG tornava a bategar al Barri Vell de la ciutat. No obstant això, els participants de la Transgavarres es van desplaçar fins a Palamós per prendre la sortida. El gran repte de la jornada proposava un viatge de 51 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu des del mar fins a la plaça Sant Domènec de Girona. Una aventura majúscula on David Coma va sorprendre tothom. El registre de 3 h 57 ' 09 " està a l'abast de molt pocs.

El lleidatà va donar l'estocada final en l'últim terç de recorregut. Fins allà, els líders de la Tansgavarres viatjaven en grup. Oscar Carrasco, Albert Llonch i Ignasi Ferrer van ser uns excel·lents companys de viatge però no van poder seguir a Coma en el tram decisiu. En la pugna femenina Elisabeth Martí s'alçava amb la victòria. No obstant això, el seu registre de 5 h 25 ' 55 " no va ser el millor de la jornada. La dona més ràpida era una Paloma Lobera que decidia prendre part de la cursa de la mà de Toni Martínez; el millor equip mixt amb 5 h 15 ' 31". L'organització oferia la possibilitat de fer front al recorregut per parelles. Aquesta també va ser l'opció escollida per Toti Bes, el corredor amb més victòries de la Transgavarres, per guanyar al costat del seu company Dani Talavera. El millor tàndem femení era el format per Gina Julià i Silvia Basart.

El Trail de 24 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu era un altre dels punts forts de la jornada. La novena edició va servir perquè Íngrid Ruiz i David Adan seguissin escrivint la història de la prova. Tots dos ja sabien què era guanyar a Girona. En aquesta ocasió, Ruiz firmava un registre de 2 h 15 ' 33 " per imposar-se a Caitlin Fielder i Nicole Millar. Per la seva banda, Adan s'alçava amb la victòria amb un temps de 2 h 01 ' 00 ".

La distància més curta de la jornada era l'Express. 15 quilòmetres i 600 metres de desnivell positiu ideals per als corredors més ràpids. El millor va ser Jordi Baixés amb 1 h 18 ' 07 " després d'un final d'infart amb Quim Costa i Arnau Aranda. Irene Batlle també va escriure el seu nom en el palmarès de la prova després de guanyar amb 1 h 18 ' 30 " per davant d'Anna Rovira i Airina Guillén. Un recorregut, com els altres dos, que va tornar a rescatar corriols oblidats de les Gavarres. Després de la novena edició només queda esperar el 2020 per celebrar el desè aniversari de la coneguda cursa. Però per això encara falta un any.