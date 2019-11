Un gol de Sanku a les acaballes decanta el derbi a favor del Palamós

Palamós - La Jonquera (1-0)

Faltaven 4 minuts per al final quan Sanku va rematar de primeres per fer l'únic gol del derbi. El degà va tenir la possessió i el control del matx durant tot el partit, amb bones ocasions al primer temps, mentre que els fronterers no van inquietar gens ni mica els dominis de Quinti. A la represa, els locals van seguir insistint en l'intent de foradar la porteria rival fins que al minut 86 la parròquia local va poder celebrar el gol de l'ex del Guíxols.

Mollet - Girona B (0-2)

Victòria de mèrit de l'equip d'Àxel Vizuete al camp del Mollet, on cap equip havia guanyat encara. Els gironins van sortir molt forts al partit i van saber jugar la pilota amb criteri. Els gols de Carlos Martínez i Ferran López els van posar per davant abans del descans. El Mollet va pressionar al segon temps, però el Girona es va mostrar sòlid defensivament i va aconseguir mantenir el 0-2 per continuar líder imbatut.

L'Escala - Vic (1-1)

L'Escala va sumar un bon punt davant del segon classificat, el Vic, en un partit molt igualat i torna a sumar després de dues derrotes consecutives. Musa va avançar els empordanesos ja entrada la represa, però Peque va restablir les taules 9 minuts més tard des dels 11 metres. Als minuts finals, Jam va tenir a les seves botes el gol de la victòria, però la pilota no va entrar. Cal destacar que, per part local, Toribio i Musa van haver de ser substituïts per lesió.

Manlleu - Llagostera B (1-2)

El Llagostera B va guanyar el primer partit de la temporada després d'efectuar una magnífica segona meitat. Els locals es van avançar des dels onze metres amb un gol de Martí Soler, que va ser expulsat just abans que l'àrbitre indiqués el descans. El Llagostera, amb un jugador més, es va llançar a l'atac i va trobar la sort que fins ara li havia estat negada. Llubera va igualar l'electrònic i Castellano va culminar la remuntada.

Lloret - Guineueta (0-0)

El Lloret va sumar dissabte un nou punt a casa després d'empatar a zerocontra la Guineueta. Amb aquest punt els gironins pugen fins a la 10a posició amb 12 punts, en 10 jornades de lliga.