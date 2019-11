El Peralada s'apunta el derbi

Un gol de Toni Cunill a la primera part va donar ahir el derbi gironí al Peralada (1-0). Després del dinar de directives, a l'Alt Empordà es va viure una emocionant tarda de futbol. Intensitat, esforç i sacrifici per part d'ambdós equips, amb una part per a cadascú. Tot i que el Banyoles va buscar el gol amb insistència a la represa, va pagar la manca d'encert donant per vàlida la victòria local. Els homes d'Albert Carbó continuen fent passes de gegant per apropar-se cada vegada més a la zona del play-off, encara que als banyolins tampoc els van tan malament les coses. Amb 18 punts –2 menys que els xampanyers–, els d'Adam Fontes també miren de reüll la promoció d'ascens, marcada pel Terrassa, amb 24.

Aprofitant l'avantatge de jugar a casa, el Peralada va encarar els primers minuts amb més seguretat. Medina va enviar als núvols una pilota de Ferrón en el primer intent, sense representar cap perill per a Bartrina. El davanter va quedar-se sol davant del porter, però no va controlar bé l'esfèrica i va quedar-se sense opcions. Per la seva part, el Banyoles va voler sorprendre amb una voleia de Toni que Aroca enviava a córner amb seguretat. Els xampanyers tenien més possessió, però els de Fontes ben ordenats tampoc desaprofitaven quan veien l'ocasió. Al minut 38, Adrià va veure com Aroca el guanyava en l'u contra u després de rebre una bona assistència de Marc Bech dins l'àrea. Just abans del descans, la sort va somriure al Peralada. En una jugada de pissarra a la sortida d'un córner, Cunill va ser providencial des de la petita per superar Bartrina amb una rematada de cap.



Sense poder moure el marcador

A la represa, ambdós equips van sortir amb les idees clares. D'una banda, el Peralada volia engreixar el marcador. De l'altra, el Banyoles volia com a mínim igualar-lo. Al 47, Bertomeu va intentar-ho, gairebé sense angle, amb un xut massa creuat que sortia al lateral dret de la xarxa. Carbó va fer debutar el davanter veneçolà Sergio Álvarez, que va entrar per l'ebrenc. Mentrestant, els de Fontes anaven progressant en atac per fer retrocedir els xampanyers. Decidits a buscar el gol, Herny i Bech van topar amb el mur d'Aroca que va fer mèrits per deixar els punts a casa.