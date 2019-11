El Bàsquet Girona inicia la captació de voluntaris

Des d'ahir i fins al proper diumenge, 24 de novembre, el Bàsquet Girona impulsa una campanya per atraure aquelles persones que vulguin contribuir a l'entitat de manera voluntària. Aquells qui ho desitgin ho podran fer a través de la pàgina web del club, on hi haurà una finestra habilitada per a l'ocasió. D'aquesta manera el club que presideix Marc Gasol reforça la seva posició a favor dels valors que ensenyen els moviments de caràcter voluntari i social.