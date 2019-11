La Copa continua a un sol pas

La derrota de dissabte contra el Prat a Fontajau i la de fa tres setmanes a Múrcia no han desposseït el Bàsquet Girona de la seva condició de principal favorit a ser el representant de la Conferència Est en la Copa LEB Plata, que es jugarà, a partit únic, el dissabte 28 de desembre. A falta d'una jornada per acabar la primera volta, el moment del tall, els gironins jugaran a la Copa si dissabte guanyen a la pista de l'Albacete o, en cas de derrota, el Múrcia no els recupera la diferència de 21 punts a l' average general. Menorca i Prat també tenen alguna opció, però molt més complicada perquè s'enfronten entre ells i el guanyador hauria d'esperar la derrota del Girona i després eixugar l' average tant amb l'equip d'Àlex Formento (de 54 punts en el cas del Prat i de 33 en el dels menorquins) com també el Múrcia.

Per poder deixar la calculadora al marge, el camí fàcil cap a la Copa LEB Plata és que el Girona guanyi dissabte a l'Arcos Albacete a la ciutat manxega (20.00). Un Albacete que es mou per la baixa de la taula, 4 victòries i 6 derrotes, i que aquest passat cap de setmana va perdre de manera estrepitosa contra un rival directe per a ells com el Pardinyes (92-61). Això sí, els manxecs són prou sòlids a la seva pista, i han aconseguit tres de les seves quatre victòries, i compten amb el màxim anotador i jugador més valorat de la categoria. El dominicà Eddy Polanco està anotant més de 21 punts per partit, amb bons percentatges, i hi afegeix més de cinc rebots per ser el més valorat (22,8) per davant d'Urko Otegui (Menorca), Antonio Hester (Girona) o Sergi Martínez (Barça B).

Guanyar a Albacete acaba amb els càlculs, però, fins i tot en cas de derrota, el Girona és l'equip més ben posicionat de la Conferència Est per jugar la Copa. Els gironins arriben a la darrera jornada de la primera volta amb vuit victòries i només dues derrotes (average de +102 punts); mentre que Múrcia, Menorca i Prat ho fan amb set victòries i tres derrotes i +81, +69 i +48 punts en els seus respectius average. El Girona juga a la pista de l'Albacete, el Múrcia rep el cuer Benicarló i el Prat i el Menorca s'enfronten a la pista dels barcelonins (tots els partits dissabte a les vuit del vespre). Comptant que el Girona perdés a Albacete, el Múrcia hauria de guanyar a Benicarló i eixugar la diferència de 21 punts entre el seu average de +81 i el de +102 de l'equip a Fontajau. No és ni de bon tros impossible, però a Girona confien primer en la seva victòria a Albacete i segon en la millora del Benicarló. Els castellonencs han sumat les seves dues úniques victòries en les tres últimes jornades, la darrera dissabte contra el potent Villarrobledo. L'arribada del lituà Aidas Einikis, 19 punts en l'últim partit, és una de les claus del despertar de l'encara cuer de la Conferència Est de LEB Plata.



A l'Oest, de cara per al Juaristi

El rival del Girona -o de Múrcia, Menorca i Prat- en la Copa LEB Plata del 28 de desembre serà el primer classificat de l'altra conferència de la categoria, que, ara mateix, continua sent el Juaristi basc. De la mateixa manera que els gironins, l'equip d'Azpeita té una victòria de marge sobre els seus perseguidors i, per tant, si dissabte guanya a la seva pista contra el Zornotza té el bitllet assegurat facin el que facin tant l'Estela Cantàbria com el Tizona Burgos. Els primers juguen a casa contra el Ponferrada i els segons, a la pista del Navarra. A banda, però, el Juaristi té un avantatge en l' average que, segurament, li permetria perdre contra el Zornotza sense que perillés la seva participació a la Copa. Els bascos tenen un average de +92 punts, mentre que el Cantàbria el té de +29 i el Burgos, de +18. Una diferència difícilment recuperable que converteix el Juaristi en virtual organitzador de la Copa LEB Plata (per normativa es jugarà a partit únic a la pista del millor equip de l'Oest).