La Cursa del Carrer Nou reunirà 2.500 atletes aquest diumenge a Girona

La 41ena edició de la Cursa del Carrer Nou mobilitzarà aquest diumenge uns 2.500 atletes pel centre de Girona. Tot i el canvi de data, inicialment la prova s'havia d'haver disputat el 20 d'octubre però es va ajornar per motius de seguretat, en una setmana marcada pels incidents al carrer fruit de la sentència del procès, els organitzadors han assegurat que reuniran una xifra molt similar de participants. A partir de dijous es reobrirà el període d'inscripcions presencials al mateix carrer Nou, i tenint en compte que el número de cancel·lacions de corredors provocades pel canvi de data han sigut testimonials, no es descarta que fins i tot la prova acabi siguent una de les més multitudinàries.

L'esdeveniment mantindrà les diferents proves: les curses estrella de 10 i 5 km, les milles urbanes, obertes a totes les categories (a partir dels 11 anys) i les curses infantils de caràcter no competitiu (sortida a les 9.00), per a grups d'1 a 7 anys i de 8 a 10 anys. Les curses dels 10 (sortida a les 11) i 5 km (sortida a les 10) inclouran també la variant de la cursa d'empresa. Així mateix es conserven les categories de participació per grups o escoles.

La plaça Josep Pla serà el lloc d'entrega dels premis de la cursa de 10km i del trofeu honorífic Antoni Juliol i de les activitats de cloenda pensades per amenitzar la festa. Els organitzadors van destacar que aquest any el circuit és totalment asfaltat perquè no es passa per la Devesa i això pot fer que les curses siguin més ràpides que mai.