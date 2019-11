Espanya goleja de nou i s'assegura ser cap de sèrie a la propera Eurocopa

Espanya va escriure anit el punt final a una brillant fase de classificació per a l'Eurocopa del 2020. Ho va fer amb una nova golejada, aquest cop per 5-0 al Wanda Metropolitano i davant una discreta Romania. Amb aquest resultat s'assegura ser cap de sèrie del sorteig de la fase final de la competició, que es durà a terme el 30 de novembre. A més, ho fa sense perdre cap partit.

La triple campiona continental va acomiadar el 2019 amb un somriure i bon futbol. Va despatxar el partit en 45 minuts, afavorida per la poca resistència dels homes de Cosmin Contra. Tot i el poc ambient a les graderies, Espanya va sortir al camp imparable i amb un onze renovat respecte al que havia superat uns dies enrere Malta a Cadis. No s'ho esperaven els romanesos, que van veure com ben aviat el marcador es va moure. Abans del gol de Fabián, dues clares ocasions. Una d'elles, en un travesser de Cazorla. Però als vuit minuts, l'electrònic ja era favorable als de casa: 1-0. Hauria pogut empatar Puscas un instant més tard aprofitant un regal d'Íñigo Martínez, però Kepa va salvar l'única ocasió dels visitants. Semblava que les forces s'anivellaven però a mesura que es va anar acostant el descans el partit va quedar dat i beneït. Gerard Moreno va rematar de cap un servei de córner per fer el segon i ell mateix va anotar el tercer connectant una centrada de Gayá. El quart, al moment, quan Rus es va introduir la pilota a la seva pròpia porteria.

Amb tot vist per sentència, la segona meitat va ser una altra història. El ritme va minvar i les ocasions també. Oyarzabal, que va entrar pel golejador Gerard Moreno amb poc més de mitja hora de joc per davant per ser el més incisiu i la seva insistència va tenir el premi al temps afegit. Va rebre d'esquenes a porteria, es va girar ràpidament i amb l'esquerra va batre Tatarusanu.

5-0, una fase de classificació sense perdre i Espanya que es converteix en un dels sis millors líders dels deu grups. Acompanya així a Bèlgica, Anglaterra, Itàlia i també Ucraïna. La plaça que queda se la jugaran Alemanya, França i Polònia, amb moltes més opcions per als primers.