Girona Padel Cup tanca amb èxit la primera edició a l'X3

Girona Padel Cup va tancar dissabte a l'X3 Padel&Fitness la seva primera edició, després de set proves, més de 500 jugadors i 10.000 ? repartits en premis. A la prova final va destacar la victòria de Roger Masó i Oscar Sebastian a 1a categoria masculina. Girona Padel Cup ha comptat amb el suport de Diari de Girona com a mitjà oficial; Royal Padel com a pala oficial; Dunlop com a pilota oficial; Esports Parra com a botiga oficial i el Girona FC com a Business Partner.