Tots els gols de la Lliga Smartbank

Ponferradina - Girona (1-1)

El Girona va mantenir la seva inèrcia positiva després del canvi d'entrenador arrencant un empat (1-1) a El Toralín davant una Pontferradina que també va ampliar a set les jornades sense perdre, però que va desaprofitar l'ocasió d'entrar a les places de fase d'ascens directe en cas d'haver vençut.

Reial Oviedo - Sporting de Gijón (0-0)

El reial Oviedo i l'Sporting van dirmar taules sense gols aquest diumenge en un derbi asturià descafeinat en el que el conjunt de visitants va estar més a prop d'inclinar la balança al seu favor, però no va tenir gol, i que els manté als dos a la part baixa de la taula.

Tenerife - Cadis (1-1)

El tenerife i el Cadis no van passar de l'empat i es complauen amb el punt obtingut a Tenerife en un partit entretingut, en el qual el marcador va ser un clar reflex dels mèrits realitzats per uns i per altres.

Mirandés - UD Las Palmas (2-1)

El Mirandés va tornar a guanyar (2-1) en el fortí d'Anduva en aquesta ocasió davant la Unión Deportiva Las Palmas, que va patir tot i avançar-se a l'inici del partit, on van veure com els «rojillos» van donar la volta al marcador al final de la primera part.

Lugo - Racing de Santander (1-1)

El Racing de Santander va millorar en el debut de Cristóbal Parralo, va ser superior a la primer part en el Anxo Carro, es va adelantar amb un cop de cap de Yoda, i al segon temps va perdonar a la contra, fet que el Lugo va aprofitar per igualar el partit, també amb un remat de cap.

Alcorcón - Màlaga (1-0)

Un gol del central David Fernández als set minuts va permtre a l'Alcorcón sumar un valuós triomf que li permet acostar-se a les places altes de la classificació, mentre que el Màlaga s'embolica en acostar-se a la zona baixa de la taula.

Saragossa - Albacete (0-1)

El gran partit del porter de l'Albacete Balompié Tomeu Nadal, que va realitzar grans intervencions a la segona part del partit, entre elles un penal i el seu posterior refús, va salvar el seu equip de la derrota contra el Reial Saragossa i Edy Silvestre, amb un gol al minut 94, va otorgar-los la victòria.

Numància - Rayo Vallecano (2-2)

El Numància i el Rayo van empatar en un partit intens i jugat a un alt ritme, on al gran nombre d'ocasions que es van generar, només va faltar més eficàcia per sumar els tres punts.



>h2>Elx - Almeria (1-1)Un gol del central Owona als últims minuts del partit va permetre a l'Almeria empatar a la seva visita a un Elx que, tot i les baixes amb les que afrontava el partit, va estar molt a prop d'aconseguir la victòria davant un dels equips candidats a pujar de categoria.

Extremadura - Deportivo (2-0)

El Deportivo de la Corunya va sumar una nova derrota -no guanya des de la primera jornada-, a casa d'un dels eus rivals directes fins al moment, un Extremadura que es va retrobar amb la victòria després d'un mes.

Fuenlabrada - Osca (3-2)

El Fuenlabrada, equip amb el pressupost més baix de la Lliga Smartbank, va tornar a protagonitzar una proesa en el seu estadi, derrotant en un duel d'estils a un dels gegants de la categoria, un OSca que va extendre la seva mala línia com a visitant, en un partit poc vistós en el qual sempre va anar a remolc.