Adel Mechaal i Esther Guerrero lluitaran pel triomf diumenge a la Jean Bouin

Adel Mechaal, quart en 1.500 al Mundial 2017, serà un dels favorits en la 96a edició de la Jean Bouin-Gran Premi Allianz, que reunirà aquest diumenge (09.00 hores) més de 12.000 corredors en el seu habitual circuit de la muntanya de Montjuïc. Mechaal torna a la gran cita atlètica de la ciutat comtal i aspira a succeir en el podi masculí el vencedor el 2018, l'aragonès Toni Abadía. Al costat del palamosí hi seran altres favorits, com els debutants Jesús Gómez i David Palacios. En la cursa femenina, Solange Pereira, guanyadora de la passada edició, serà baixa per lesió. La banyolina Esther Guerrero i Marta Pérez són entre les favorites i caps de cartell.