Adrià Sánchez brilla en les olimpíades de l'Enduro

El pilot de Tossa Adrià Sánchez Botella ha assolit la tercera plaça per equips amb Espanya a la categoria Club del campionat ISDE d'Enduro celebrat a Portugal. Aquest campionat, de sis dies de durada, està considerat com les olimpíades de l'Enduro, on participen més de 650 pilots dels cinc continents en diferents categories. Espanya va aconseguir la tercera plaça en la categoria Club, per darrere dels EUA i França, i hi participaven 125 equips.