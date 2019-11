Alberto García (Rayo) se sotmet a una artroscòpia al genoll

L'exporter del Figueres Alberto García passa avui per la sala d'operacions per sotmetre's a una artroscòpia al genoll esquerre. La prova determinarà d'on surten les molèsties que fa temps que hi arrossega i si cal intervenir-hi per fer-les desaparèixer. Depenent del grau de gravetat de la dolència, el porter del Rayo s'estarà més o menys temps de baixa.