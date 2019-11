Un retorn que sacseja la selecció

Robert Moreno deixava ahir, i de manera oficial, de ser el seleccionador espanyol de futbol, càrrec al qual torna Luis Enrique Martínez. Així ho va confirmar el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, en una roda de premsa celebrada a Las Rozas. Moreno, que havia rellevat Luis Enrique quan aquest va decidir deixar les seves funcions per la malaltia de la seva filla, se'n va invicte després de sis partits després de signar com a tècnic el 19 de juny i havent aconseguit que Espanya s'hagi classificat per a l'Eurocopa 2020 com a primer del grup F i amb la condició de cap de sèrie.

Rubiales va deixar sense respondre el motiu pel qual s'han separat els camins de Luis Enrique i Robert Moreno després de nou anys compartint experiències en banquetes, i va afirmar que tot es deu a una «situació personal» que ha de respondre el seleccionador. Luis Enrique va demanar explícitament que el seu retorn fos sense Robert Moreno al cos tècnic. La raó que ha provocat la fi d'una llarga amistat va ser l'única pregunta traslladada en diverses ocasions a Rubiales, que no va respondre. «Ni ho sé ni em competeix. Luis Enrique va arribar amb el seu equip i les situacions personals les haurà de contestar ell», va afirmar tot emplaçant els periodistes a traslladar la qüestió al dia de la presentació del seleccionador, encara sense data. L'exentrenador del Girona Juan Carlos Unzué, destituït fa unes setmanes, serà el nou segon de la roja.

«Complir amb la nostra paraula és molt important. Les decisions de Luis Enrique pel que fa al seu equip, igual que la de Robert Moreno de no voler seguir, són una relació personal en la qual nosaltres no hi som». Rubiales va deixar clar en tot moment que «el líder» del projecte era Luis Enrique i que Robert hauria estat seleccionador a l'Eurocopa en tots els casos excepte un, el moment en què el tècnic asturià confirmés el seu desig de tornar. «Ara torna el líder i haurà de decidir el seu equip. Tots sabíem que volia tornar. Hem complert la nostra paraula. En la relació entre ells no hi entrem», va aclarir.

Va demanar també a Robert Moreno que faci «un exercici de coherència» per haver canviat el seu discurs després d'afirmar al setembre que si tornava l'asturià a la banqueta faria «un pas al costat» i estaria a l'equip «per sumar». Cosa que no ha passat, perquè segons Rubiales ha sigut ell qui ha decidit anar-se'n. «No ens penedim de res, donaria els mateixos passos de nou. Ens hauria agradat que la sortida s'hagués produït d'una altra manera. Al final era Robert de seleccionador, o ell fent un pas al costat com va dir. Tornem al projecte que liderava Luis Enrique i que va seguir el seu segon per un accident de la vida. Per suavitzar el seu aterratge de tornada descartem un altre equip de treball. Si qui ha ocupat fins ara la banqueta ha decidit, el dia que jugàvem l'últim partit, que marxava i no seguia, no teníem altra sortida que acceptar-ho», va rematar.