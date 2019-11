El Sarrià-Bordils ja té les entrades gairebé esgotades

Els socis del Sarrià que vulguin veure el derbi contra el Bordils del proper 14 de desembre (19.00) i que no hagin recollit la invitació que facilita el club ja cal que s'afanyin perquè les localitats estan pràcticament esgotades. Entre divendres i dilluns passat s'han repartit més de 450 entrades i ja només en queden disponibles 42, que es podran aconseguir novament a partir de divendres al pavelló. Un cop s'esgotin la directiva està valorant la possiblitat d'obrir una llista d'espera, per si es produís alguna baixa, i també la instal·lació d'una pantalla gegant per seguir aquest esperat partit.

Els directius del Sarrià volen evitar qualsevol problema d'aforament davant la visita del Bordils i, per aquest motiu, davant la reduïda capacitat del seu pavelló, van decidir limitar la setmana passada l'accés al derbi a només mig miler d'espectadors. El Sarrià té uns 800 socis (alguns, però, per motius sentimentals, i que difícilment van al pavelló), i per aquest motiu va optar per repartir invitacions per estricte ordre de demanda, amb la idea de regular l'aforament. La resposta de l'afició no podia haver sigut més bona: dilluns a la nit quedaven únicament 42 localitats per repartir, que es podran seguir retirant a partir de divendres i durant el cap de setmana al pavelló.

Sarrià i Bordils es retrobaran el 14 de desembre per reeditar un derbi clàssic de l'handbol gironí que s'havia perdut amb l'ascens dels verd-i-blancs a Plata. El maig passat el Sarrià també va fer el salt a la segona divisió de l'handbol espanyol i això permetrà el retrobament, que com no podia ser d'altra manera aixeca expectació ja gairebé un mes abans.