«Tant de bo torni a Segona A i ho faci amb la Unió»

Tenia ganes de tornar a entrenar?

Evidentment. Em sento, en essència, entrenador. Sempre he tingut ànima de tècnic. A més, tampoc ha passat massa temps des de l'última vegada. Per a mi sempre és una satisfacció perquè em sento molt bé i més a gust al camp que no pas als despatxos.

Fa pocs mesos s'incorporava com a gerent de la Unió i ara ja n'és l'entrenador. Li ha sorprès que el canvi s'hagi produït tan aviat?

Sí, perquè esperava que l'equip se'n sortiria millor. La decisió del canvi la va precipitar el fet que vam ser golejats per un equip que havia patit un munt de golejades en contra a la Lliga (Sants). Això va disgustar moltíssim l'entorn de la Unió.

Per tant, el canvi a la banqueta era necessari.

Urgent, més aviat. Encara hi ha temps per redreçar la situació i en això estem. La nostra intenció sempre ha sigut la de millorar la classificació de l'any passat i, fins i tot, tenir alguna possibilitat a les últimes deu jornades de poder-nos colar com a sorpresa als llocs de privilegi. Veurem si som capaços d'aconseguir-ho.

Un objectiu ambiciós. Van pel camí d'aconseguir-lo?

Ara mateix no sé quants partits s'han de guanyar en total per ser a dalt al final. Potser quinze, o fins i tot disset. El que tinc molt clar és que hem de guanyar un partit disset vegades. Els objectius a mitjà termini no són un bon negoci per a un entrenador. M'he de centrar a guanyar el proper rival i agafar-me les coses mirant el present.

Quan decideix ser el nou gerent del Figueres ho fa amb la idea d'entrenar el primer equip algun dia?

Sí, no ho negaré. En un primer moment, quan vaig arribar, se'm va plantejar aquesta possibilitat. Així m'ho van manifestar des del club. I vaig acceptar-ho.

Quin vestidor es troba quan accepta el nou càrrec?

Em vaig trobar una excel·lent predisposició per part de tots els jugadors i de la resta del cos tècnic. El que crec és que tant els capitans com també la majoria de jugadors, a nivell individual, han agraït aquest canvi. Així m'ho han manifestat. Abans teníem reunions mensuals amb els capitans i sabíem què s'estava coenr al vestidor. No estàvem del tot convençuts que el rendiment col·lectiu fos el que havia de ser.

I què s'hi estava coent?

Només s'ha de plantejar una cosa. Els capitans de la temporada passada ens van manifestar, explícitament, que si en Xavi (Agustí) continuava, ells no ho farien. Així va ser. Els seus motius deuen tenir i aquí no hi entro. En Xavi pot ser un bon segon entrenador, però dirigir un equip li ve molt gran. Ell ha tingut el seu moment i no l'ha aprofitat.

Veig que la relació entre vostès no ha sigut del tot bona.

És molt difícil entendre't amb una altra persona si sempre estàs vivint en una desconfiança mútua. Ell pot tenir les portes obertes de la Unió, però crec que les seves accions després de la sortida no han sigut les més correctes. El club ha fet més per ell del que possiblement es mereixia.

Les discrepàncies venen de lluny?

No, han sortit a partir del moment que li vaig comunicar que no continuaria a la banqueta. Fins llavors no hi havia hagut cap problema, ho consensuàvem tot. Tampoc li vull donar el dret a rèplica, però va arribar a dir que no li vaig posar les coses fàcils. Fins i tot, crec, va arribar a parlar d'intrusisme per part meva. Trobo que s'hauria de mirar al diccionari què és el que vol dir exactament aquesta paraula. Parla d'un intrús, una persona que no està capacitada per exercir una sèrie de funcions i que tot i això intenta fer-les. Jo en tots els aspectes, tant pel que fa a la titulació com les competències, estic plenament capacitat per fer-ho. Vaja, de fet ara mateix ho estic fent.

Canviant de tema. Dos partits a la banqueta i cap derrota. Ha tornat la famosa flor?

Home, crec que és un bon inici però millorable! Al primer partit no se'ns van posar les coses gens fàcils, amb un munt de condicionants que feien ben complicat sumar els tres punts. No vam guanyar, però sí empatar, i tinc una esplina clavada, perquè vam ratllar a molt bon nivell. Per sort, dirigeixo un equip generós, que treballa de valent i no perd la cara en cap moment. Em sento orgullós d'ells. El normal hauria sigut perdre. Diumenge passat, en canvi, vam ser superiors a l'Horta i per fi vam guanyar a fora.

Què significa aquest 1-3?

Hauria de ser un punt d'inflexió perquè l'equip recuperi la confiança i sigui segur d'ell mateix. No guanyàvem a fora i això era la realitat. Ho vam fer en un camp difícil i contra un clar aspirant a estar a dalt.

Parlava abans d'una plantilla molt jove. A l'estiu el club va haver d'afrontar moltes sortides, incorporant gent que ve de baix. Això necessita el seu període d'adaptació?

Considero que disposar de gent jove és una sort; un valor afegit i no pas una mancança. Els jugadors tenen moltes ganes, són ambiciosos i tenen fe en el que fan. Em sento un privilegiat de dirigir aquest vestidor.

S'haurà de fitxar al gener?

L'equip és susceptible de variar a mesura que avanci el campionat. Estem pendents dels papers del mexicà Carlos Treviño. Seria un molt bon fitxatge, si finalment es concreta. Ara estic molt content amb el que hi ha i només desitjo recuperar els lesionats. L'últim partit el vam jugar amb quatre baixes molt importants com les d'Ayala, Gelmà, Pepu i Coto.

Amb en Coto hi compta?

Sí, estic convençut que no només acabarà la temporada amb nosaltres, sinó que ho farà en un bon estat de forma. Sé com es cuida, és molt professional.

A principi del curs sobtava el fluix inici dels equips gironins i ara tots tres comencen a remuntar. Hi ha més bon nivell del que semblava?

Per començar, la Tercera Divisió és molt igualada i competitiva. També li diré que el Banyoles m'ha sorprès gratament. És molt difícil que les coses et surtin bé quan et diuen que competiràs a aquesta categoria a només una setmana d'iniciar la lliga i es decideixi mantenir el bloc. Ells ho han fet, perquè estan molt ben dirigits, de dalt a baix. El Peralada té una plantilla molt més que contrastada a la categoria i estic segur que rendirà de manera excel·lent.

Parlant del Peralada. Té ganes d'enfrontar-s'hi?

Ja arribarà... La rivalitat existeix. Personalment no la visc tant en primera persona com ho fa el nostre entorn. És bo que hi hagi això a la comarca. Que dos equips lluiten per tot, pels resultats, jugadors, classificació. És una competitivitat interessant. Ara, també he de dir que la relació institucional és excel·lent.

Té ganes d'entrenar en una categoria superior?

Sí, és clar. M'agradaria fer-ho però amb la mateixa criatura que entre tots hem sigut capaços de crear. Aquesta, la Unió. Tant de bo algun dia torni a entrenar a Segona B o Segona A i ho faci al capdavant del Figueres.