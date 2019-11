El Bàsquet Girona jugarà contra el Barça B a Palau

La presència del Circ de Nadal al pavelló de Fontajau farà que el Bàsquet Girona jugui el partit contra el Barça B diumenge 22 de desembre a les set de la tarda, al pavelló de Palau Sacosta. En l'escenari de les primeres temporades del Valvi Girona a l'ACB, els seients no estan numerats i, per tant, els socis no tindran una localitat concreta reservada i podran escollir on seure. Les entrades per al públic ja estan a la venda a la web del Bàsquet Girona.