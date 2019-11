Entrenadors i enemics íntims

El desacord entre Robert Moreno i Luis Enrique Martínez, que ha desembocat en la marxa del primer com a seleccionador i el retorn del segon, recorda d'altres ruptures entre antics íntims entrenadors, com en els casos de Pep Guardiola i Tito Vilanova, o el més llunyà de Johan Cruyff i Carles Rexach.

Fins que Luis Enrique i Moreno no ofereixin la seva versió sobre l'assumpte, les diferències semblen circumscriure's a l'àmbit personal, segons va deixar entreveure el president de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales: «No estem aquí per intervenir entre les relacions professionals i personals entre el cos tècnic».

Una possibilitat tindria a veure amb un suposat deteriorament de la relació personal arran de la malaltia de la filla de Luis Enrique, una altra amb el contracte de Moreno, que finalitzava després de l'Eurocopa, i la necessitat d'aquest de reivindicar-se i mantenir el seu lloc fins després de la gran cita continental.

En qualsevol cas, Luis Enrique no vol que Robert Moreno continuï en el seu equip tècnic i es posa així fi a onze anys d'una relació que va començar sent professional i que va acabar sent també personal. Luis Enrique va ser entrenador titular i Moreno, el seu ajudant al Barça B, al Roma, al Celta, al Barça i últimament en la selecció espanyola.

Salvant les distàncies, aquest final recorda d'altres desencontres entre grans amics que van compartir banqueta i van acabar trencant la seva relació.

Va ser el cas de Pep Guardiola i Tito Vilanova, una relació trencada després de la marxa de Pep del Barça i la continuïtat de Tito, i agreujada per la distància.

Guardiola i Vilanova es van conèixer a La Masia i entre tots dos van dirigir el millor Barça de la història (14 títols en 19 competicions). Després es van distanciar i quan tot estava a punt de finalitzar, per la terrible malaltia de Tito Vilanova i sense el Barça pel mig, van poder arribar a reconciliar-se quan ja no calien ni llum ni taquígrafs.

També traumàtica va ser la ruptura entre Johan Cruyff i Carles Rexach. Companys com a futbolistes, Cruyff va dirigir el Dream Team i va tenir Rexach com el seu ajudant i conseller durant vuit anys. Després, quan l'holandès va ser destituït i Rexach es va mantenir al club, la relació entre tots dos es va deteriorar. Cruyff no va entrenar més i Rexach no és que fos un tècnic de primer nivell. Luis Enrique i Robert, Pep i Tito, Johan i Charlie. A la fi, es demostra l'imant que suposa la banqueta per a les relacions professionals i personals, però també que tot es complica quan entren en joc variables com el temps i la distància.