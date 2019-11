Gareth Bale: «Gal·les, golf i Madrid; per aquest ordre»

Malestar al Madrid després que, dimarts a la nit, Gareth Bale va celebrar la classificació de Gal·les per a l'Eurocopa al costat dels seus companys de selecció posant després amb una bandera del país amb el lema «Gal·les. Golf. Madrid. En aquest ordre», un missatge que l'afició gal·lesa ha transformat en cançó i que el jugador va definir com «una mica de diversió». Bales fa setmanes que no juga amb el Madrid, per uns molèsties, però sí que ho va fer amb Gal·les.