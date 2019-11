El sentiment dels que mai deixaran d'estimar el GEiEG

Va quedar bern clar d'entrada. La comissària de l'exposició del centenari, Rosa Gil, i l'exalcalde de Girona Joaquim Nadal ja s'encarreguen d'escriure la història del GEiEG en un llibre que aviat veurà la llum. Ahir es tractava d'una altra cosa. Tocava parlar de sentiments. De com senten el grup tant els expresidents Josep Maria Figueras i Joan Escuder i l'històric exgerent Josep Maria Pinsach, com molta de la gent que ahir els va anar a escoltar a la taula rodona La memòria viva del GEiEG, moderada pel periodista Jordi Grau a la Casa de Cultura. «Recordo l'ambient del local del carrer Albereda, on es barrejaven amic i enemics, gent rica i gent que tenia menys diners, gent que passava gana i gent que menjava més del que li convenia...», rememorava ahir Joan Escuder sobre la importància que va tenir el GEiEG en una societat, la de la Girona de la postguerra, i la que continua «tenint ara, amb la gran quantitat de nens que fan esport les tardes de cada dia de la setmana a Sant Narcís, a Sant Ponç o a Palau, que són el veritable futur del grup».

El GEiEG, fundat per cinc joves en unes golfes de la plaça Sant Agustí (ara Independència) el 1919, ha acabat sent una entitat poliesportiva i cultural amb més de tretze mil socis i nombroses seccions. Però per alguns continua sent molt més que el club on va anar a la piscina, juguen a tennis, van competir-hi amb hoquei o handbol o els agrada escoltar la coral. «Jo no soc de Girona, vaig arribar de Reus amb cinc anys i una de les primeres coses que van fer els meus pares va ser apuntar-me al GEiEG; fa 73 anys que en soc soci...», explicava Josep Maria Figueras, que, com molts altres grupistes, ha fet molts papers de l'auca a l'entitat passant de jugador a directiu, a fundador de noves seccions, com la de tennis, i que, com el seu successor a la presidència, Escuder, recorda bé l'ambient del local del carrer Albereda: «Ara molta gent no ho deu recordar, però cada dijous s'hi feia ball i durant molt temps aquell ball va ser important per al grup pels ingressos que aportava».

Deixar parlar sobre el GEiEG a Figueras, Escuder o Pinsach és obrir la porta a una cascada inesgotable d'anècdotes. Escuder recordava el dia que els van dir que el president de la Generalitat (Jordi Pujol) els havia trucat. «Vam pensar: què deu voler? Tornem la trucada i ens diu que havíem de vendre la ràdio i que ell ja tenia un comprador per a nosaltres». 80 milions de pessetes per a Ràdio Grup, que com ahir va tornar a corroborar l'exgerent Pinsach a Escuder, van servir per «començar la coberta de la piscina de 50 metres de Sant Ponç». La importància que va tenir l'actual president, Francesc Cayuela, a l'hora de recuperar la coral del GEiEG; el desplaçament de Joan Pinsach, a Granollers, acompanyat de Josep Maria Casas i Joan Casellas, per fitxar el suec Arne Jervrud, que revolucionaria l'handbol del grup amb els seus mètodes com a entrenador; el discurs en català del mateix Casas a l'ajuntament de Ferrol (llavors encara El Ferrol del Caudillo) en una fase d'ascens... Les anècdotes no s'acabarien mai per a la gent que sent el GEiEG.