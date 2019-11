Cartell de luxe al Seminari de Tàctica i Tècnica esportiva

La sisena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva, organitzat per la Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, comença aquesta tarda amb les ponències de Francisco Seirul·lo, director de metodologia d'entrenament del FC Barcelona, i Josep Espar, ajudant d'entrenador del Wisla Plock (Polònia) i professor de l'assignatura Tàctica (Esports d'Equip) a l'Escola Universitària EUSES de Girona, dos referents del món esportiu català. Les noves tendències en el desenvolupament del talent esportiu són l'objecte principal d'estudi de les jornades que es duran a terme avui a l'auditori de l'Ateneu de Banyoles i demà durant tot el dia al Club Natació.

El seminari comptarà amb set ponències i una taula rodona en les quals hi participaran experts acadèmics com Sean Cumming, Julio Calleja, Nuno Leite i Javier Peña; entrenadors esportius i preparadors físics d'alta especialització com Fernando Martínez i Jorge Arede, i esportistes d'elit com Esther Guerrero i Teresa Mas de Xaxars. D'aquesta manera, Banyoles es convertirà aquest cap de setmana en el centre neuràlgic on es reuniran estudiants de grau, de màster i de doctorat de l'àmbit de l'esport, així com investigadors, entrenadors i professionals de l'ensenyament, que assistiran a les diverses conferències programades. Els deu ponents participants parlaran i debatran sobre les noves tendències i metodologies relacionades amb l'evolució dels joves talents des d'una vessant teòrica i també pràctica.

Seirul·lo obrirà el seminari (18.15) amb la ponència Conjectures d'optimització tècnico-tàctica en la formació del talent esportiu, una xerrada destinada als entrenadors i investigadors del món de l'esport en què es desenvoluparan diversos conceptes aplicables a l'aprenentatge esportiu. Tot seguit (19.15) tindrà lloc la xerrada J oves talents en equips d'alt rendiment de Josep Espar. Per dissabte l'acció es traslladarà de l'Ateneu al CN Banyoles, amb una taula rodona titulada La importància del desenvolupament en els joves talents amb Esther Guerrero i Teresa Mas de Xaxars, entre d'altres, com un dels actes més destacats (16.00) tot i que les activitats hauran arrencat a les nou del matí.