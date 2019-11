Robert Moreno afirma que «no tinc res més a dir» sobre la sortida de la selecció

L'exseleccionador espanyol de futbol Robert Moreno, que va deixar el càrrec dimarts, va dir ahir dijous que no té res més a aportar després del comunicat que va enviar dimecres per acomiadar-se, i que no seria bo per a ell pronunciar-se sobre la suposada mala relació que té ara amb Luis Enrique Martínez, que dimecres que ve serà presentat novament com a màxim responsable tècnic de la «roja».

El ja exseleccionador va ser abordat a Castellefels, ciutat on viu, per informadors de Mediaset, Cuatro i Gol, els quals li van plantejar que suposadament Luis Enrique, segons informacions aparegudes els últims dies citant fonts properes al nou seleccionador, s'havia manifestat en contra de treballar novament amb Moreno al cos tècnic. Després d'uns segons de titubeig, en emplaçar-lo a una resposta quan se li ha dit «Què ens hem perdut?», Moreno va dir: «No ho sé. Pregunteu-ho a ell. No crec que... A part, crec que el millor per ambdues parts és que quedi entre nosaltres. Ja està». «Si l'altra part vol parlar, que parli. Jo no tinc res més a dir. No crec que sigui bo per a ningú. El primer de tot, no crec que sigui bo per a mi. Permeteu-me que en el primer que pensi sigui en mi», va afegir Moreno. Posteriorment, se li va preguntar si després d'aquest desencontre podran arreglar el disbarat que es viu a l'entorn de la selecció i va dir: «No ho sé». Moreno deixa la selecció un cop confirmat que Luis Enrique vol tornar al càrrec que ocupava abans de la greu malaltia que va acabar amb la vida de la seva filla Xana.