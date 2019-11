El Bordils rep el Villa de Aranda, un equip «dissenyat per pujar»

Pau Campos, entrenador de l'Handbol Bordils, no sol escriure directament al seu compte personal de Twitter. Es va veure amb la necessitat de fer-ho el passat dissabte, just després que el seu equip perdés a Màlaga un partit que havia arribat a dominar amb claredat al marcador. «Em sento orgullós de tot l'equip, de com juguen a l'handbol i com el senten. Potser si els semblés tot igual portaríem algun punt més, però segur que no duríem set anys a Plata», es podia llegir. Una setmana després, i païda la desfeta, el tècnic es reafirma en les seves paraules a poques hores de rebre el Villa de Aranda, un dels equips més potents de la competició. «Els jugadors senten això molt seu. El club i els colors. Saben que aquest és el seu projecte. Això t'aporta coses molt bones i per això fa set anys que estem a Plata, però també ens dona aquella responsabilitat que fa que et tremolin els braços o les cames en determinats moments». I afegia: «Si seguim jugant així, amb aquesta actitud, els resultats acabaran sortint».

Campos explica que «hem entrenat molt bé aquesta setmana» i que el vestidor ha assumit l'ensopegada perquè «de remuntades sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà. Quan les tenim a favor estem molt contents, ara l'hem patit en contra». La millor manera d'afrontar un partit d'altíssima exigència com el d'aquesta tarda (19 hores) davant un rival «dissenyat a cop de talonari, que disposa de 14 professionals». Campos avisa no només de la seva «dinàmica positiva», amb tres victòries seguides, sinó d'alguns dels seus jugadors. «El brasiler Almeida és un golejador nat, Nico López és un grandíssim central que dirigeix molt bé el joc, tenen un porteràs que quan tanca amb clau no hi ha manera...». El tècnic disposa de tots els seus efectius.