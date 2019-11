Eddy Polanco es creua en el camí del Girona cap a la Copa LEB Plata

Format en el bàsquet universitari nord-americà, Southeastern Louisiana, el dominicà Eddy Polanco fa dos anys que persegueix el seu somni de fer-se un nom en el món professional jugant amb l'Arcos Albacete a LEB Plata, categoria de la qual és el màxim anotadors (21,7 punts) i el jugador més valorat (22,8) després de les deu primeres jornades. Polanco es creuarà avui en el camí del Bàsquet Girona cap a la Copa LEB Plata, que serà una realitat per als gironins si aquest vespre, 20.00, aconsegueix derrotar el dominicà i els seus companys de l'Arcos Albacete a la ciutat manxega.

A LEB Plata, la Copa es disputa a partit únic, el dissabte 28 de desembre, entre els dos primers classificats de les dues conferències a final de la primera volta. El Girona ha liderat la Conferència Est des de l'inici de lliga, va començar amb 7 victòries consecutives, però dues derrotes (fa tres setmanes a la pista del Múrcia i el passat cap de setmana a Fontajau contra el Prat) han ajornat la classificació matemàtica per a la Copa fins a la resolució dels partits d'aquest vespre: una victòria gironina a Albacete acabaria amb els càlculs, però, en cas de derrota el Bàsquet Girona hauria d'esperar que el Múrcia, que rep el cuer Benicarló, no li eixugués els 21 punts de diferència en l' average general. Sobre el paper, Menorca i Prat, que s'enfronten, encara també mantenen opcions d'anar-hi però el guanyador del seu duel hauria d'esperar les derrotes de Girona i Múrcia i eixugar molts punts en l' average. Els gironins arriben a la darrera jornada de la primera volta amb vuit victòries i només dues derrotes ( average de +102 punts); mentre que Múrcia, Menorca i Prat ho fan amb set victòries i tres derrotes i +81, +69 i +48 punts en els seus respectius averages.

«Passi el que passi l'equip haurà fet una excel·lent primera volta amb un extraordinari esforç de tots els jugadors i tant de bo puguem arrodonir-la amb aquest premi... Però, en qualsevol cas, la primera volta haurà estat excel·lent», assegura el tècnic del Bàsquet Girona, Àlex Formento, sobre l'objectiu de la Copa, que, en cas de complir-se els pronòstics, enfrontaria el seu equip amb el Juaristi, que avui també enllestir la seva classificació a la Conferència Oest, el dissabte 28 de desembre a Azpeitia, perquè, per normativa, aquesta temporada toca ser l'amfitrió al líder del grup on no competeixen els gironins.

La Copa LEB Plata, però, no serà una realitat per al Bàsquet Girona sense saltar abans l'obstacle de l'Arcos Albacete i la capacitat anotadora d'Eddy Polanco. Els manxecs tenen un balanç de quatre victòries i sis derrotes amb l'escorta dominicà assumint un gran protagonisme ofensiu. Els 21,7 punts per partit són una dada important per explicar la dependència que té l'Albacete de Polanco. Per posar un exemple, el màxim anotador del Girona és Hester amb 14, però una altra xifra que demostra bé la capacitat per encarar cistella del dominicà és que aquest escorta de tot just 1.90 d'alçada és el jugador de la competició que més tirs lliures tira: gairebé 8 per partit. «És cert que tenen el màxim anotador de la competició, però, en conjunt, són un equip molt físic i amb molta vocació ofensiva que haurem de mirar que no es trobin còmodes en atac», assegura Formento sobre un Albacete que, tot i els seus irregular resultats, només ha deixat escapar dos partits a la seva pista: contra el Prat a la pròrroga (82-91 amb 32 punts de Polanco) i davant l'Hospitalet (76-81). «És un pista amb molt ambient i on el públic està molt a sobre dels jugadors», apunta el tècnic dels gironins.