El Girona, apallissat a la pista del Liceo

El Garatge Plana Girona va sortir ahir golejat de la pista d'un efectiu Liceo (10-1), que entre el final del primer temps i el principi del segon es va mostrar contudent tant en velocitat de joc com en encert de cara a porta. Els visitants, que van començar concentrats i sense perdre la cara al partit, van veure com a partir de la meitat del primer temps va començar el xàfec, que no es va atenuar amb el pas pels vestidors, ja que a la represa els locals van deixar resolt el matx en pocs minuts.