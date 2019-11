L'advocat gironí Carles Monguilod defensa el blaugrana Eric Abidal

El cas de la presumpta compra d'un fetge per part de l'exfutbolista i actual secretari tècnic del FC Barcelona Eric Abidal, qui gràcies al trasplantament va aconseguir superar un greu tumor l'any 2011, segueix sent investigat per la justícia. El francès va passar ahir pel jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona per declarar davant el jutge que instrueix el cas. Abidal ha confiat la defensa d'aquest cas en el prestigiós advocat gironí Carles Monguilod, qui ahir es va dirigir a la premsa per explicar que el seu representat va negar qualsevol tipus «d'irregularitat» en el trasplantament així com haver pagar res al donant.