El Leganés posa a prova l'ambició d'un Barça minvat en defensa

Després de la tercera aturada de la temporada pels compromisos de les seleccions nacionals, el Barcelona reprèn aquest migdia (13.00 hores) el pols a la competició domèstica posant a prova el seu lideratge a Butarque, el camp del Leganés, i amb un munt de baixes en defensa.

Torna, d'aquesta manera, a un estadi on ja es va veure sorprès el curs passat contra un rival que en aquells dies, com ara, era cuer. La història es repeteix cada vegada que els blanc-i-blaus tanquen de nou la taula classificatòria i estan necessitats de punts.

Més enllà de la rellevància del contrari, el partit serà especial per a l'amfitrió, ja que suposa el debut davant el seu públic com a entrenador del mexicà Javier Aguirre. Fins al moment aquest només ha dirigit un partit que va acabar en empat contra la Reial Societat. Ara l'equip arriba més acoblat després que el tècnic hagi pogut aprofitar l'aturada competitiva per introduir els seus conceptes i tractar de pujar la moral de la plantilla després de la seva mala arrencada de curs.

El Barça arriba obligat a guanyar (està empatat a punts amb el Reial Madrid, que juga aquesta nit al Bernabéu contra la Reial Societat) i també minvat per les baixes, ja que no podrà comptar amb els seus dos laterals titulars: Nelson Semedo i Jordi Alba, lesionats, encara estaran de baixa diverses setmanes, mentre que Sergi Roberto es perdrà el partit per sanció. Tampoc hi serà Clement Lenglet, afectat per unes molèsties al bessó de la cama esquerra. El lloc d'aquest últim se'l rifen Todibo i Umtiti, mentre que el lateral dret l'ocuparà Wagué i l'esquerre, Junior Firpo.

La resta de l'onze del conjunt blaugrana serà més o menys l'habitual. Al mig del camp, Arthur no hi serà per decisió tècnica i la principal novetat és la de Rakitic. Per la seva banda, caldrà veure qui acompanya Messi i Suárez en punta d'atac: si Griezmann o Dembélé. Morer i Araujo, del filial, completen la convocatòria.



Novetats al Leganés

Per enfrontar-se al conjunt blaugrana, Aguirre podrà tenir a les seves ordres el migcampista Rubén Pérez, que torna després d'unes setmanes de baixa per lesió. No serà l'única cara nova perquè també tornen Javier Eraso i Jonathan Silva, que deixen enrere una sanció. En canvi, sí que està castigat un altre defensa esquerrà com ho és Kevin Rodrigues i el migcampista Recio. A ells dos se sumen les baixes per problemes físics de diversa consideració d'Alexander Szymanowski, Marc Navarro i Christian Rivera.