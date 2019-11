Puado (Saragossa) podria debutar demà contra el Rayo

El davanter cedit per l'Espanyol al Saragossa podria estrenar-se demà amb el seu nou equip en el partit a Vallecas contra el Rayo. Víctor Fernández ha inclòs el davanter barceloní a una llista on no hi és Pombo per decisió tècnica ni Igbekieme, lesionat a última hora. El Rayo té la baixa del porter Alberto García, que ha dit adeu a la temporada per una lesió al genoll.