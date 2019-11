El Reial Madrid remunta a la Real en un partit marcat per l'escridassada a Beli

El Reial Madrid va doblegar a la Reial Societat aquest dissabte (3-1) gràcies a una bona remuntada en la segona part amb gols de Benzema, Fede Valverde i Modric en un partit, de la catorzena jornada en Primera Divisió, que va estar marcat per la dura reprimenda del Santiago Bernabéu a Gareth Beli després de la celebració amb la seva selecció dimarts passat.

Al gal·lès no li va importar deixar al Madrid en 'últim' lloc en la seva llista de prioritats i el Santiago Bernabéu li va respondre amb la mateixa actitud. Xiulada monumental quan va sonar el seu nom per megafonia i més xiulets cada vegada que va tocar la pilota. Beli va ser protagonista, però no pel que va fer sobre el terreny de joc. Aquí van ser uns altres els que van deixar la seva petjada.

Benzema, el primer, el manteniment golejador de l'equip de Zidane, la seva millor versió en una dècada a Chamartín i l'autor de l'1-1 quan més negre estava el partit. El segon, Fede Valverde, que va tornar a marcar i es consagra, minut a minut, com a titular en el centre del camp, i tercer Modric, arquitecte dels dos primers gols i qui va cordar la victòria amb una volea de diamants.

El Bernabéu va gaudir d'un bon partit dels seus, sobretot per la magnífica reacció al gol inicial dels donostiarres. Willian José va treure profit d'un mal lliurament de Sergio Ramos, va regatejar a Courtois i va marcar a plaer el primer de la nit. Era només el minut 2, però la Real havia realitzat tota una declaració d'intencions.

El brasiler, sense oposició dins de l'àrea, va ficar més por en el cos encara que no aconseguís el 0-2 en un altre mà a mà, però els blancs van despertar a temps i ho van fer amb molt de caràcter, sobretot en defensa, on la pel·lícula va canviar per complet amb un Carvajal excels i un Mendy que es comença a guanyar a la graderia. La verticalitat dels laterals i el domini en el centre del camp van donar al Madrid un altre aire.

El trident d'atac s'ensenyoreixo de la pilota i va començar a qüestionar als bascos. El partit va trigar molt poc a trencar-se, el va fer una mica abans que Benzema marqués l'empat en un centre de Modric. El francès va ficar el cap i Remiro no va poder impedir el seu dotzè tant de la temporada i el començament de la remuntada en la freda nit de la capital d'Espanya.



Valverde canvia el partit

En la segona meitat, amb tot just un parell de minuts de joc, va arribar el 2-1 en un tret de Fede Valverde. L'uruguaià, que va aprofitar una gran passada de Modric, va tirar a porta des de la frontal i el seu tret va ser desviat per Oyarzabal. El meta realista no va poder intuir la trajectòria de la pilota i el xoc es va acabar de posar de cara per al Reial Madrid.

L'equip d'Imanol Agutzil es va jugar totes les seves cartes a la contra i després d'una fallada de Rodrygo -només en el cor de l'àrea- Odegaard va perdonar amb un tret des del punt de penal i Willian José va rematar de manera morruda passada l'hora de trobada. Dues oportunitats que no tornarien. Aquí va cremar totes les naus el conjunt 'txuri urdin'.

No obstant això, el resultat va deixar amb vida a una Real que continuava esperant una acció aïllada que -per sensacions- semblava difícil que arribés. De fet, va ser tot el contrari, els de Zidane van picar amb un llançament superb des de dins de l'àrea. El criticat Beli va iniciar la jugada, Benzema la hi va regalar a Modric i el croat no va perdonar.

La sabatada a l'esquadra de la 'Pilota d'Or' va tirar el tancament a un partit que serveix al Reial Madrid per a continuar compartint lideratge amb l'FC Barcelona, superar l'aturada FIFA i posar el seu punt de mira en el PSG, el pròxim repte aquest dimarts en 'Champions'. L'únic deute pendent és si el Bernabéu continuarà castigant a un Beli que ha complicat el seu futur a la 'Casa Blanca'.