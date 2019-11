El Bàsquet Girona apallissa l'Albacete i jugarà la final de la Copa LEB Plata

El Bàsquet Girona havia de complir amb el tràmit de vèncer a la pista de l'Arcos Albacete per assegurar-se estar a la final de la Copa LEB Plata el pròxim 28 de desembre, i el conjunt entrenat per Àlex Formento no va fallar (59-34). De fet, amb una derrota els gironins també haurien pogut ser a la final pel bàsquet average després de les victòries de Múrcia i Prat, però els gironins es van deixar d'embolics i van anar a aconseguir la victòria per la via ràpida. D'aquesta manera, els de Fontajau disputaran la final de la Copa LEB Plata per primer cop en la seva història davant el Juaristi, líder del grup de l'Oest i que en finalitzar la primera volta del campionat també té el mateix balanç que els gironins -9 victòries i 2 derrotes.

De fet, els de Formento en cap moment van anar per darrere en el marcador i ràpidament van aconseguir un avantatge de 10 punts (15-25) al final del primer quart que els va permetre afrontar els següents minuts amb una mica més de tranquil·litat davant un equip de la zona baixa de la classifiació.

Els gironins només es van espantar una mica en l'inici del tercer període, quan els manxecs es van posar a set punts (39-46), però aquest va ser el mínim avantatge que va tenir el conjunt visitant durant la resta de partit. I és que liderats per un inspirat Albert Sàbat -21 punts i 23 de valoració- els gironins van tenir bons moments de joc i quan faltava un minut per al final del tercer quart ja guanyaven de 22 punts (40-62).

No hi va haver més història en un partit on van arribar a tenir un màxim avantatge de 37 punts (57-94), tot i que els locals el van aconseguir deixar en 35 punts (59-94) en l'última jugada del partit.