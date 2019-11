Derrota del Sarrià a la pista del Barça B (35-28)

El Sarrià no ha pogut arrencar una victòria aquest migdia del pavelló de la Ciutat Esportiva Joan Gamper que li hauria permès acostar-se a la part més alta de la classificació de Divisió d'Honor Plata. L'equip entrenat per Salva Puig ha començat per davant en el marcador, 4-6 en el minut 10, però després no ha pogut aturar l'alt ritme del filial blaugrana i el seu handbol a molts gols i amb possessions curtes (35-28).

Els gironins acaben la jornada amb desena posició amb quatre punts de marge sobre el descens (Bordils) i a només dos del tercer classificat (Barça B).