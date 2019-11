Derrotes de Palafrugell i Lloret i victòria del Girona femení

Un gol a pocs segons per acabar el partit de Mia Ordeig va deixar el Corredor Mató Palafrugell glaçat i sense poder puntuar contra el Voltregà. El duel va ser molt equilibrat fins que la qualitat del veterà Mia Ordeig el va decantar del costat visitant.



El Lloret Vila Esportiva va veure's superat amb claredat per un Taradell que a la primera part ja dominava per 1-4 al marcador. A la represa, el marcador no es va moure fins que Plaza va fer el 3-4 a manca de tres minuts. Malgrat que hi havia temps per cercar la igualada, al final el Lloret no va poder trobar el quart gol.

El Girona va tornar a guanyar com a local tres partits després davant el Vila-sana (3-1). El gol inicial de Cañado i el doblet de Vall van segellar el triomf per a les gironines que van haver de patir quan les visitants van fer el 2-1 quan faltaven quatre minuts per al final.