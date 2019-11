Empat agònic del Bordils tot i anar set gols per davant en el primer temps

El Bordils va aconseguir treure un punt d'un partit complicat contra el Villa de Aranda (27-27), candidat a l'ascens a Lliga Asobal, tot i que el conjunt entrenat per Pau Campos, com la setmana passada, va desaprofitar un avantatge de set gols per poder guanyar.

Semblava que el que havia passat la setmana anterior a Màlaga serviria de lliçó per als jugadors entrenats per Pau Campos. Però ahir els locals van tornar a desaprofitar un avantatge de set gols que tenien en la primera meitat. Tot semblava rodar bé quan a falta de 12 minuts per al descans els verd-i-blancs guanyaven per 12-5. Va ser un miratge, i un cúmul de males desicions en atac les que van fer que els castellans es posesin a un gol (14-13) abans d'arribar al descans i igualessin el duel a 14 ni passat un minut de la represa.

Llavors els visitants es van posar dos gols per davant (16-18) i a partir d'aquí els locals ja no van anar més per davant en el marcador, mentre que els castellans anaven tenint avantatges d'un o dos gols, tot i que el partit també va anar alguns cops empatat.

Amb 26-27 i quan faltaven 40 segons per al final, Arnau Palahí va aconseguir anotar el que seria el 27-27 definitu, ja que després el Bordils sabria defensar l'última acció atacant del Villa de Aranda per aconseguir esgarrapar un punt, tot i que es mantindrà en descens una setmana més.