El Citylift GEiEG Uni continua sent un equip fort a casa: 4 partits, 3 victòries, ahir l'última davant l'Almeria (65-39), en un partit que les jugadores entrenades per Joan Pau Torralba van dominar des del princip i de mica en mica van anar consolidant l'avantatge per imposar-se a les andaluses.