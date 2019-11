El Llagostera suma un punt valuós al Nou Castàlia

El Llagostera ha aconseguit aquesta tarda un valuós empat a l'estadi Nou Castàlia (0-0). Els homes d'Oriol Alsina han fet mèrits per sumar els tres punts davant del líder Castelló, però el porter Campos ha frustrat totes les ocasions de gol. Per la seva part, l'actuació de Marcos també ha estat clau per deixar el marcador a zero.

Sense por a res, el Llagostera ha plantat cara al Nou Castàlia. A la primera part, els d'Alsina han sortit decidits a trepitjar l'àrea del Castelló i en conseqüència han gaudit d'ocasions clares per obrir la llauna. Kuku, que ha sigut titular a causa de la baixa de Sascha, ha donat a l'equip la velocitat que buscava el tècnic i a la mitja hora de joc ha vist com el porter Campos li blocava dos xuts.

A la represa, la solidesa defensiva del Llagostera ha frenat la pressió dels orelluts i ha aprofitat el contraatac per generar perill sense arribar a superar línia de gol.