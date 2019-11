L'Uni guanya a Càceres abans de rebre el Kursk en l'Eurolliga

Dimecres, a un quart de nou del vespre. La visita del Dinamo de Kursk de Marta Xargay i Roberto Íñiguez a Fontajau és una de les cites que l'afició de l'Uni, i el mateix equip, té marcat en vermell en la temporada del seu retorn a l'Eurolliga. Però, abans de pensar en l'actual subcampió d'Europa, calia recuperar les sensacions després de dues setmanes sense per l'aturada per les seleccions. I les (bones) sensacions han tornat per la via ràpida. El líder de Lliga Femenina-1 ha deixat clar que la "finestra FIBA" no li ha passat factura amb una convincent victòria a la pista de l'Al-Qázeres (42-70). Per als amants de l'estadística quedarà el partit de Brittney Sykes, 17 punts i 21 de valoració, o el María Araújo, 13 punts i 8 rebots però, anant una mica més enllà, la victòria de l'Uni s'explica pel bon treball defensiu del grup que només ha permès a les extremenyes anotar 7 punts en el primer quart (7-15) i 8 en el tercer (8-15).

Les gironines han acabat gunayant per 28 punts de diferència, però la solvència defensiva en molts moment del partit és el que permet pensar que l'Uni està preparat per dimecres quan, enlloc de les jugadores de l'Al-Qázeres, al davant hi hagi DeWanna Bonner, Natalia Zedhik o Marta Xargay.