El Madrid remunta en un duel marcat pels xiulets a Bale

El Reial Madrid va doblegar la Reial Societat (3-1) gràcies a una bona remuntada a la segona part amb gols de Benzema, Fede Valverde i Modric en un partit que va estar marcat per la dura esbroncada del Bernabéu a Gareth Bale després de la celebració amb la seva selecció on va mostrar una polèmica pancarta. El gal·lès va rebre un xiulada monumental quan va sonar el seu nom per megafonia i encara més cada vegada que va tocar la pilota. Sobre el terreny de joc, el somni de puntuar d'una bona Reial es va esfumar només començar la represa amb el 2-1 de Valverde. Willian Jose havia avançat els bascos aprofitant una errada de Ramos i Benzema havia empatat abans de la primera part. Modric sentenciaria.