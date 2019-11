Motivació «extra» per deixar el líder sense imbatibilitat

Tenir actitud és clau per treballar amb les màximes garanties. El Llagostera sap que si creu en la seva ambició pot superar qualsevol repte i també qualsevol rival. Tant és si es tracta del líder i que aquest encara no hagi perdut cap partit des de l'inici de la competició. Al contrari, com bé diu Oriol Alsina, això és «una motivació extra en un partit que ens agrada jugar». Els gironins ahir van posar rumb cap a l'imponent estadi Nou Castàlia, on aquesta tarda els espera l'imbatible Castelló (17.00 hores).

Tot i que els orelluts van perdre a casa contra el Vila-real B el passat 27 d'octubre, una alineació indeguda els ha permès sumar els tres punts i, per tant, són l'únic equip de Segona B que no ha perdut mai des que va començar la temporada. La dinàmica del Castelló, però, no fa patir als d'Alsina. Sobretot, després del gran triomf que van aconseguir l'última jornada contra tot un Lleida (1-0). «Encarem el partit amb molta il·lusió. Tenim ganes de tornar a competir davant d'un equip tan gran com el Castelló. Ens sentim bé i sé que si juguem al cent per cent som capaços de lluitar contra qualsevol», assegura el tècnic.



Buscar la velocitat sense Sascha

El Llagostera és conscient que s'enfrontarà «a un rival temible» i que plantar-se a Castelló de la Plana amb set baixes, entre les quals hi ha homes importants, no és d'entrada la millor opció. No obstant, Alsina confia en la capacitat dels seus perquè «som un gran equip». A part de les baixes de llarga durada de Pitu, Bigas i Maymí, no han viatjat Viale, Crespo, Eric ni Sascha. Sense l'últim, el tècnic ha confessat que «haurem de variar la manera de jugar per trobar espais i buscar velocitat». Kuku o Pasquina podrien ser l'alternativa.