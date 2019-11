Un Nadal invencible deixa la sisena Davis a Espanya

El tenista Rafa Nadal ha culminat una setmana gloriosa amb la seva victòria aquest diumenge sobre Denis Shapovalov (6-3, 7-6(7)) per a donar a Espanya la seva sisena Ensaladera en un 2-0 sobre el Canadà, punt decisiu que ha sumat a un exercici de superioritat imparable en la Caixa Màgica de Madrid.



Nadal ha estat invencible a la Copa Davis i, després de la victòria prèvia de Roberto Baptista sobre Felix Auger-Aliassime, Shapovalov ho ha sofert. El canadenc, que va guanyar la Davis Júnior en 2015 en el pavelló madrileny, ha patit la motivació 'in crescendo' de l' 'Armada', que no perd una eliminatòria a casa des de 1999, a base de remuntades i superar revessos fora de la pista.





La fortalesa de baptista és la d'Espanya

El de Manacor no perd un partit amb la 'Vermella' posada des de fa 15 anys i ha aconseguit la seva 29a victòria individual seguida per a retornar a Espanya vuit anys després, cinquè títol pel balear igual que Feliciano López. El número u s'ha recolzat en un servei més que fiable i la resistència de Shapovalov s'ha anat esquerdant a poc a poc. L'americà ha iniciat amb dubtes, però ha afrontat bola de 'break' en cada servei fins que ha caigut.Nadal s'ha posat 5-2 i amb 10 errors forçats menys que el seu rival s'ha apuntat el primer joc en poc més de mitja hora. Shapovalov venia de jugar el millor tenis de la seva prometedora carrera, que va començar a ressonar guanyant al mateix Nadal a Mont-real en 2017, i no ha tirat la tovallola. Ha aguantat l'aiguat i ha desafiat al seu prestigiós rival en una estira i arronsa que ha ressolt l'emoció d'una mort sobtada, amb tres boles de torneig en l'enèsima píndola d'èpica de l'heroi nacional.El balear va fer bona l'emocional victòria de Baptista, qui va tornar a la Manolo Santana tres dies després de perdre al seu pare. La nova Davis no va deixar de posar a prova a l'amfitriona, obligada a remuntar de matinada gairebé cada jornada i sacsejada per la fatal notícia que va portar al castellonenc a abandonar l'equip. "Per a sortir de l'adversitat cal donar la cara", va dir després de la seva 7-6(3), 6-3, que va celebrar amb emoció, amb els dits i mirada cap al cel.Amb l'equip de Sergi Bruguera una miqueta en quadre, després de les últimes molèsties de Pablo Carreño i Marcel Granollers, més el desgast de Feliciano en semifinals, Baptista va fer un pas al capdavant i aviat va dissipar qualsevol dubte de joc i ment. També podia haver-les sobri Auger-Aliassime. L'altra promesa canadenca debutava el dia decisiu, cuidat per unes molèsties en el turmell.L'americà va trigar una mica més a connectar-se però va tenir la primera bola de 'break', en un llarg vuitè joc que va salvar el castellonenc amb el rugir de la Manolo Santana. Tots dos van escalfar els seus serveis pensant ja en una mort sobtada en la qual dues dretes fallades per Felix van donar el set a Bautista.El jugador local es va ficar més en la pista i va augmentar la pressió que va portar a molts errors no forçats al seu rival, una atmosfera nova i hostil als seus 19 anys. Li va tremolar el pols a Auger amb el seu servei i es va veure 3-0 a baix, amb opció fins i tot de 4-0, encara que no es va rendir per a recuperar el desavantatge. Enmig d'un piqui amb la jutge de cadira, Baptista va confirmar el seu retorn triomfal amb un altre 'break' i mitjana final. L'altra mitjana estava garantida.A lloms de Nadal, que va guanyar 8 dels 11 punts, va salvar tres eliminatòries, Rússia, l'Argentina i Gran Bretanya, i va jugar el dobles en els encreuaments, Espanya es va quedar 'la seva' final, en l'inici d'una nova era per a la Davis, un torneig centenari que demanava canvis i que encara haurà de fer més, però que va deixar bones dosis d'emoció i passió. La que ensenya per exemple Nadal, un campió de tot, potser el millor de la història, que celebra més que a Melbourne, París, Londres o Nova York cada punt de la Copa Davis.