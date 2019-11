Un Olot amb baixes desitja allargar la bona ratxa contra l'Atlètic Llevant

L'Olot va aconseguir la setmana passada un punt més empatant a camp del Vila-real B amb un gol de Pep Chavarría en l'últim tram del partit. Aquesta tarda (17.00 hores), els de Raúl Garrido reben un altre filial de la Comunitat Valencia, l'Atlètic Llevant, amb l'objectiu de seguir invictes per vuitena jornada consecutiva. «Les xifres són bones. Som a 6 punts del play-out i a 5 del play-off. Si guanyem aquest partit, encara estarem més lluny del descens i podrem apropar-nos als de dalt per intentar lluitar per reptes més ambiciosos», valora el tècnic valencià, qui creu que està bé no perdre, però considera necessari sumar de tres: «De tots aquests partits que no perdem en necessitem guanyar els màxims possibles. Sempre és important sumar en una categoria tan complicada però hem d'aconseguir més victòries».

Garrido tindrà avui més baixes que mai. A les lesions de Blázquez i Eloi Amagat s'hi sumen les de Kilian Grant i Masó, a qui, amb gairebé tota seguretat, el substituirà Vivancos: «Vivi fa temps que està tocant la porta per demanar pas. Fins i tot sense baixa mereixeria jugar aquest partit». El tècnic assegura que «qualsevol jugador és capaç de rendir com a titular».