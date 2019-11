El Quart va a remolc tot el partit i acaba cedint contra el Martorell

El Quart va encaixar la segona derrota consecutiva a la pista del Martorell (67-51), en un partit en què el conjunt entrenat per Carles Ribot es va veure superat pels barcelonins des de gairebé el començament.

Tot i així, els visitants van començar el partit anant per davant el marcador, però després del 10-13, però un parcial de 14-0 (24-13) va ser un sotrac del qual els quartencs ja no es van recuperar en tot l'enfrontament. Com a molt, els de Ribot es van arribar a posar a cinc punts (38-33) passats dos minuts del tercer període. De totes maneres, ahir no era el dia dels verd-i-negres, que van veure com els rivals tornaven a agafar avantatge per guanyar de 16.