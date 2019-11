Recital de l'Olot contra l'Atlètic Llevant

L'Olot ha tornat aquesta tarda al camí de la victòria després de guanyar a l'Atlètic Llevant (3-0). Els homes de Raúl Garrido han protagonitzat un recital al Municipal amb un doblet de Xumetra i un gol de Salinas.

Començant la segona part amb el marcador a zero, els garrotxins s'han deixat guiar per Xumetra que ha obert la llauna al minut 51 arran d'una gran jugada personal. El gol ha donat força als de Garrido per sentenciar el partit amb dues dianes més.