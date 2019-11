Tota l'artilleria del Peralada està disponible per frenar l'Europa

El repte que es presenta aquest migdia al Peralada al Nou Sardenya (12.00 hores) és majúscul. I és que l'Europa, conegut per les nombroses golejades que ha aconseguit des que va començar la temporada, és un rival molt fort a casa, on han marcat 20 gols. Encara no hi ha perdut mai i l'últim empat es remunta a mitjan setembre contra el Vilassar de Mar. El conjunt escapulat encadena set jornades sense perdre, però els xampanyers intentaran frenar-lo aprofitant la seva bona dinàmica amb dues victòries seguides. Per assolir-ho, Albert Carbó té tota l'artilleria disponible.