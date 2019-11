El Barça pensa en el Dortmund i els vuitens

La cinquena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions irromp carregada d'opcions per tretze aspirants, que adverteixen la possibilitat de segellar amb antelació la classificació per als vuitens de final com ja han fet el Bayern Munic, el Juventus i el París Saint Germain.

Els campions de la Bundesliga, la Sèrie A i la Ligue 1 van fer els deures en la quarta data, abans de l'aturada pels compromisos de les seleccions i després d'un recorregut impecable en el primer tram del recorregut.

El Barcelona rep dimecres el Borussia Dortmund. Separats per un punt ambdós veuen com a factible la classificació. El conjunt blaugrana, que va guanyar a Leganés i va assegurar el lideratge de Primera, pretén deixar enrere la imatge grisa que fa dies que ofereix. El representant alemany no travessa tampoc per un bon moment. Va estar contra les cordes davant el cuer de la Bundesliga, el Paderborn, i va perdre per lesió Paco Alcácer. El que guanyi aconseguirà el bitllet a vuitens. L'empat li pot servir al Barcelona si Slavia i Inter també igualen a Praga. Pel que fa al Madrid, si supera demà el PSG al Bernabéu, que ha guanyat tots els seus partits i que és l'únic que no ha encaixat cap gol, tindrà assegurat un lloc en el cartell de quarts de final. L'Atlètic visita Torí a la recerca del bitllet a la següent fase. Per la seva banda, el València se la jugarà dimecres contra el Chelsea en una final a Mestalla.