El Bàsquet Girona es reforça amb l'aler Herbert Graham

L'objectiu de Marc Gasol i de la resta de la gent que treballa en el projecte del Bàsquet Girona és pujar a LEB Or i, tot i èxits com la classificació per a la Copa LEB Plata, continuen buscant la fórmula perquè l'equip que entrena Àlex Formento sigui el més fiable possible. A l'estiu, el Girona va preveure una estructura amb una plantilla de 9 professionals a l'espera d'un darrer reforç interior (finalment acabaria arribant Mor Niang) que, d'entrada, va quedar retallada per la no adaptació d'Anthony Cambo. Un jove tirador nord-americà que no havia sortit mai dels Estats Units i que no arribaria ni a debutar amb el Bàsquet Girona. Ara, tres mesos després, i amb la tranquil·litat de veure l'equip funcionant i sent el líder de la cateogoria amb 9 victòries i 2 derrotes, el club ha recuperat la seva idea inicial fitxant un quart exterior per acompanyar Víctor Moreno, Max Esteban i Gerard Sevillano. L'escollit és Herbert Graham, un aler amb doble passaport nord-americà i dominicà que, com Antonio Hester i el mateix Anthony Cambo, sol moure's per lligues menors i campus d'entrenaments de Miami.



Formant a les universitast de Fort Wayne i Arsmtrong Atlantic, Graham (1.96 i 26 anys) ha destacat aquesta passatr a l'estiu a la lliga dominicana, jugant amb el Cañeros del Este amb qui anotava 15 punts per partit, i té una curta experiència en el bàsquet europeu perquè va jugar cinc partits a Romania amb el Dinamo de Bucarest ara fa tres temporades. Herbert Graham arribarà a Girona a finals de setmana, no serà a temps per jugar dissabte a la pista del Menorca, però sí que podria debutar d'aquí dues jornades contra la Roda a Fontajau.