Cristian i una defensa contundent donen els tres punts a un bon Banyoles

Al Banyoles li està agradant la Tercera Divisió. L'equip d'Adam Fontes es troba còmode a la categoria enfortit pels trets que el van caracteritzar i li van fer fer un molt bon paper la campanya passada a Primera Catalana: el bloc defensiu. I és que el club banyolí rebia ahir el San Cristóbal havent sumat una derrota la setmana passada però amb només 13 gols encaixats en 13 jornades.

Tot i que el conjunt blanc-i-blau és un equip amb una gran estructura defensiva, li agrada tenir el domini de la pilota i ser superior al rival. Així va començar el partit: els locals van tenir la major part de la possessió i van realitzar arribades, sobretot per les bandes, però sense crear gaires ocasions de gol. De fet, el gol va arribar gràcies a una de les internades del lateral dret Jordi Sala. El gironí va arribar fins a la línia de fons per posar una centrada a la testa de Cristian perquè aquest amb un cop de cap superés el porter rival i posar l'1-0 al minut 33 de la primera part. Una diana que portaria els locals fins a la senda de la victòria.

Veient que els tres punts se'ls escapaven, el San Cristóbal va posar una marxa més a la represa. El domini de la pilota va passar dels locals, a la primera meitat, a ambdós conjunts, a la segona. Els banyolins no van poder seguir realitzant amb comoditat el joc combinatiu que tant els caracteritza i van veure com la pilota anava d'un cantó a l'altre de manera reiterada, cosa que va fer que els visitants tinguessin les primeres oportunitats del partit per poder igualar el marcador. Però un excel·lent Martí Bartrina va desbaratar a través d'aturades totes els xuts que li arribaven. Amb aquest triomf els del Pla de l'Estany sumen 21 punts i es distancien encara més de les posicions de descens, que ja les tenen a 12 unitats.