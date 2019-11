La Cursa Popular del Carrer Nou omple Girona

La Cursa Popular del Carrer Nou va tornar a omplir Girona en la seva 41a edició, on uns 2.000 atletes van prendre la sortida. Santiago Catrofe i Jenny Spink, del club de Santa Cristina d'Aro, van proclamar-se els guanyadors absoluts de la prova estrella dels 10 quilòmetres, amb un temps de 31:13 i 34:40, respectivament. Ferran Coll, amb un crono de 16:58, i Sara Loher, marcant 19:43 en creuar la línia d'arribada, van ser els primers classificats en la distància dels 5 quilòmetres.

En acabar la cursa, Catrofe destacava les millores de l'organització en una edició que va quedar ajornada el 20 d'octubre per motius de seguretat derivats dels incidents que es van viure a Catalunya fruit de la sentència del procés: «Aquest any han millorat un parell d'aspectes, han tret un tram de sorra i han fet un recorregut completament d'asfalt. Ha estat un luxe». De la mateixa manera, el corredor d'origen uruguaià també subratllava la duresa del recorregut i explicava que «els cinc primers quilòmetres m'han passat força bé. A partir d'aquí la cosa s'ha complicat. El sisè quilòmetre, que passava pel costat de la Catedral, ha estat el més dur i et deixava una mica tocat per afrontar l'últim tram». Pel que fa el trofeu honorífic Antoni Juliol al corredor de més edat se'l va endur Albert Ardévol, nascut el 1942, en la categoria masculina, i Mari Carmen Pagès, del 1944, en la categoria femenina. L'empresa Kave Home va ser la gran triomfadora en les diferents categories d'empresa i el GEiEG i Club Triatló Costa Brava van ser els clubs guardonats amb els premis especials a la participació, mentre que els col·legis Bell-lloc, les Alzines i Eiximenis ho van ser en la categoria escoles.

Les milles urbanes

El podi de la Milla urbana en modalitat infantil va ser per a Oleguer Esteu i Jana Sole, amb un temps de 06:44 i 06:56, respectivament. Els primers classificats en la categoria júnior van ser Xènia Costa, amb un temps de 06:57, i Ignasi Díaz, amb 05:47, ambdós representant el club AA Palamós. En modalitat absoluta van guanyar Guida Pons, amb un temps de 07:25, i Jordi Gómez, del club Triatló CA Palafrugell, amb 05:43. Albert Cebollero es va emportar el trofeu dels veterans, (05:18).

Els comerciants de Girona Centre Eix Comercial, impulsors de la prova, diuen que «seguiran endavant amb el compromís de continuar amb la seva cursa», que es disputa des del 1979.

Classificacions

Els tres primers classificats en la cursa de 5 km, en categoria masculina, van ser Ferran Coll (16:58), Bilal Talbi (17:15) i Héctor Esteban (17:17). De la seva banda Sara Loher (19:43) va ser la noia més ràpida per davant de Maria García (19:49) i Alba Batlle (20:22). Resultats en 10 km: Santiago Catrofe (31:13), Arnau Turón (31:32) i Enrique Luque (33:03). En categoria femenina, Jenny Spink (34:40), Berta Bover (39:15) i Molly Supple (40:13).