Un empat amb regust de victòria

El municipal de Llagostera és un fortí. Tot equip que el visita coneix les dificultats que tindrà per marxar-hi amb els tres punts al sarró o per esgarrapar tan sols un punt. El darrer equip a ser esborrat de la llista va ser el Lleida, que va caure 1-0 i va veure finalitzada una dinàmica molt positiva: des del setembre que no perdien. Un equip, el dels lleidatans, que ocupa una de les posicions altes a la classificació. Qui també ho fa és el Castelló, l'equip que van visitar ahir els homes d'Oriol Alsina i que van estar a punt de superar en un estadi de Castàlia que resta imbatut aquest any i on hi havia més de 10.000 seguidors a les grades.

Uns pretextos, però, que no van arribar a atemorir els blaugrana en cap moment. Tot i això, els locals van voler començar el partit exhibint per què són un dels clars candidats a acabar en posició de play-off. Els castellonencs van iniciar el partit volent dominar la pilota però els llagosterencs van impossibilitar-ho sense donar concessions al darrere amb un Marcos Pérez molt encertat que va desbaratar en el minut 15 un xut de Cubillas que hagués significat l'1-0 a favor dels de la Plana. La resposta visitant no va trigar gaire a arribar quan el nou fitxatge gironí Albert Dalmau va fer una internada des del lateral dret per realitzar una centrada a dins l'àrea, on Sergio Cortés la va desaprofitar després d'errar un u contra u amb el porter Campos. El porter local va haver d'intervenir quatre minuts després quan Magallán, l'autor del gol de la setmana passada, va realitzar un xut tou.

Amb el pas dels minuts els dos equips es van anar repartint les ocasions: quan un tenia l'oportunitat de marcar, que sempre era desbaratada pel porter, l'altre feia la rèplica a l'instant. Amb l'empat a zero els jugadors se'n van anar al vestidor amb la idea de trobar la tecla per fer moure el marcador. Quelcom impossible, però. Els locals van tornar a començar la segona part com la primera: essent els clars dominadors del partit. De fet, aquesta tònica es va anar allargant durant el transcurs del segon temps amb un Llagostera molt ben posicionat defensivament i amb la intenció de dir la seva a través d'algun dels contraatacs de què va disposar. Un d'ells va ser al minut 79, quan l'extrem Nahuel Arroyo la va tenir per obrir el marcador. Els jugadors entrenats per Oriol Alsina van acabar sumant un valuós empat que els deixa a només dos punts del play-off. Dimecres, canvi de xip: semifinal de la Copa Catalunya contra el Prat al camp Municipal (20.00).