El Figueres suma la primera derrota amb Salamero de tècnic

El Figueres rebia ahir un Castelldefels sumit en un balanç molt negatiu: encadenava dues derrotes seguides i ocupava posicions properes a la zona de descens. Un pretext que, sumat a l'efecte Salamero, feia presagiar a la parròquia figuerenca que l'equip podia sumar un altre cop els tres punts.

Els empordanesos ho sabien, per això van començar més motivats i amb la decisió d'agafar la iniciativa del joc. Al minut 6 ja van tenir la primera oportunitat d'obrir la llauna a través de Dubasin però el seu cop de cap va sortir fregant el pal de la porteria visitant. Aquesta va ser l'única aproximació dels locals en la primera part. Amb el pas dels minuts els visitants van anar agafant terreny fins que, en els últims moments de la primera meitat, a través de Jaume Aparicio, que va aprofitar una sèrie de rebots dins l'àrea figuerenca, el Castelldefels va poder marcar. A la segona meitat Javi Salamero va donar entrada a Pepu Soler per Abel Fàbregas amb la intenció de donar la volta al partit i guanyar. Però el resultat no va ser el que volia ja que el primer xut d'aquest segon període va ser un altre cop per als visitants a través de Kike Ramírez. El seu colpeig va marxar per sobre de la porteria de Román. De fet, els barcelonins volien més i posteriorment a aquest xut van tenir l'oportunitat d'ampliar l'avantatge mitjançant un penal que Aumatell no va poder transformar ja que va enviar l'esfèrica al travesser. El Figueres ho va seguir intentant però al minut 76 va arribar la sentència al partit, quan Kike Ramírez, amb un espectacular xut, va desfer les teranyines de la porteria de Román i va posar el 0-2 definitiu. Aquesta derrota significa la primera desfeta soferta per Javi Salamero.