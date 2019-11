El Girona B només sap golejar

Una setmana més el Girona B continua amb una trajectòria immaculada aquest curs. Ja són deu victòries i tan sols un empat per seguir líder destacat.

Aquesta jornada els d'Àxel Vizuete s'enfrontaven a l'Escala en un dels molts derbis gironins de la categoria. Els empordanesos, que estan realitzant una gran campanya gràcies a jugadors experimentats i físics al mig camp i amb verticalitat als homes de davant, no van poder fer res per frenar un Girona que es va mostrar molt contundent i efectiu a la primera meitat i que va mostrar tenir les idees molt clares. Només començar el partit una centrada a l'àrea escalenca va acabar en el gol en pròpia de Ribas. Pau Resta va fer el segon en acció a pilota aturada servida per Priego i el mateix Priego va convinar amb Ferran López per fer el tercer. Era el minut 34 i el partit ja es trobava sentenciat. A la represa, el filial gironí es va defensar a través de tenir la pilota. El marcador no es va moure.



La Fundació Esportiva Grama i el Lloret van protagonitzar un partit molt vistós d'anada i tornada, que es van endur els maresmencs gràcies a un gol al darrer minut. Els gironins es van avançar amb dos gols, però la reacció local no va fer-se esperar. Tot i així Marc Vilà va aprofitar una errada de la defensa rival per fer un gol psicològic abans del descans (2-3). A la represa la Grama va anar a totes i en l'intercanvi de cops final es van endur el partit.



El degà (tercer) tenia l'oportunitat de situar-se segon però el Mataró (quart), que ara s'apropa a un punt dels empordanesos, va demostrar la seva fortalesa com a local. En el primer temps ambdós equips van disposar d'alguna oportunitat per inaugurar el marcador, com una doble ocasió dels locals Fran Ochoa i Uri (min.26) o una centrada del visitant Sergio González que a punt va estar de sorprendre Joan (min.44). A la segona meitat una rematada de cap de Toni salvada per Quinti (min. 67) va ser el preludi d'allò que passaria pocs minuts després: un major domini del Mataró, una marxa més i com a conseqüència el gol de Toni al minut 90. El degà va acabar el partit amb un home menys per l'expulsió d'Espuña i per primer cop no va veure porteria.